Глава Минтруда не верит, что россияне не могут найти работу

Глава Минтруда РФ Максим Топилин уверен, что после 45 лет в России можно найти работу. Для тех, у кого появляются трудности, есть специальные программы, передает 8 декабря «Москва 24» со ссылкой на ТАСС.

Так он прокомментировал слова руководителя Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы и основателя Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер. Она пояснила, что россиянам старше 45 трудно найти работу, при этом у них достаточно энергии и времени для плодотворного труда.

«Возможно найти работу. Если у кого-то возникают проблемы, существуют государственные программы», – заявил Топилин. Он напомнил, что с 2019 года пять миллиардов рублей выделяется на переобучение лиц предпенсионного возраста.

Ранее стало известно, что Минтруд планирует сократить список запрещенных для женщин профессий. Речь идет о таких профессиях, как матрос пассажирских и грузопассажирских судов. Это коснется морского и речного транспорта. Женщины также смогут быть машинистами бульдозеров и экскаваторов, авиационными механиками-техниками, заправщиками летательных аппаратов и спецмашин.