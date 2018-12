Космический грузовик Dragon пристыковался к МКС со второй попытки

Американский космический корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию в 4:21 по тихоокеанскому времени (15:21 мск) 8 декабря. Об этом сообщается в Twitter SpaceX.

Capture confirmed! Dragon was captured at 4:21 a.m. PST while flying over Papua New Guinea. Dragon will spend about five weeks at the @Space_Station . pic.twitter.com/jdcXUoU172

Dragon смог пристыковаться к МКС только со второй попытки из-за проблем со связью. Сначала корабль приблизился к станции на расстояние 10 м, после чего вынужден был отступить на расстояние в 30 м, пока диспетчеры NASA работали над решением проблемы, передаёт РБК.

We have a ‘GO’ for capture! @Astro_Alex and @AstroSerena are waiting for the right lighting conditions to use the @Space_Station’s robotic arm to reach out and capture the 🐉 spacecraft. Watch: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/dNNYDiNN8E