Космический грузовик Dragon пристыковался к МКС со второй попытки

Американский космический корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию в 4:21 по тихоокеанскому времени (15:21 мск) 8 декабря. Об этом сообщается в Twitter SpaceX.

Capture confirmed! Dragon was captured at 4:21 a.m. PST while flying over Papua New Guinea. Dragon will spend about five weeks at the @Space_Station. pic.twitter.com/jdcXUoU172 — SpaceX (@SpaceX) 8 декабря 2018 г.

Dragon смог пристыковаться к МКС только со второй попытки из-за проблем со связью. Сначала корабль приблизился к станции на расстояние 10 м, после чего вынужден был отступить на расстояние в 30 м, пока диспетчеры NASA работали над решением проблемы, передаёт РБК.

We have a ‘GO’ for capture! @Astro_Alex and @AstroSerena are waiting for the right lighting conditions to use the @Space_Station’s robotic arm to reach out and capture the 🐉 spacecraft. Watch: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/dNNYDiNN8E — NASA (@NASA) 8 декабря 2018 г.

Space X запустила ракету-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon 5 декабря. На его борту находилось более 2,5 тонны грузов.

5 декабря первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая отправила к МКС космический грузовик, упала в океан вместо того, чтобы приземлиться на космодроме на мысе Канаверал. Глава SpaceX Илон Маск назвал одной из возможных причин некорректную работу двигателя из-за неполадок с гидравликой.