Китай требует от Канады освободить топ-менеджера Huawei и угрожает «последствиями»

Министерство иностранных дел выразило протест в связи с задержанием финансового директора компании Huawei Мэн Ванчжоу. Пекин потребовал освободить ее, а в противном случае грозит Оттаве «серьезными последствиями».

Как сообщают 8 декабря «Ведомости», в сообщении ведомства указывается, что Канада должна освободить Мэн Ванчжоу, соблюдать ее законные права и интересы, иначе придется нести всю ответственность.

В апреле СМИ узнали, что в США ведется расследование в отношении Huawei на предмет связи компании с обходом антииранских санкций. Финансового директора компании Мэн Ваньчжоу арестовали в Канаде 1 декабря по запросу Вашингтона. Она подозревается в нарушении американских санкций против Ирана. США настаивают на её экстрадиции.

США ввели санкции против Ирана после того, как в мае вышли из заключенной в 2015 году «ядерной сделки». Последний из пакетов ограничений был принят в начале ноября и был назван «самым жестким» из вводимых когда-либо. Он включает в себя санкции против энергетического и финансового секторов иранской экономики. Всего в списке около 700 физических и юридических лиц.