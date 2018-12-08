В ходе акций протеста в Париже пострадали 30 человек, в том числе полицейские

Протесты в Париже к вечеру 8 декабря, похоже, идут на спад: судя по прямой трансляции происходящего, звуков выстрелов больше не слышно. Участники в жёлтых жилетах прогуливаются по Елисейским полям.

В результате протестных акций, по данным штаба полиции, ранения получили 30 человек, в том числе трое полицейских, сообщает телеканал BFM. Характер и тяжесть травм не уточняются.

По всей стране, напомним, арестованы порядка 700 человек, из них 575 в Париже. Общее число участников массовых акций протеста превысило 30 тысяч человек. В столицу была введена бронетехника, применялся слезоточивый газ. У демонстрантов изымали маски, способные защитить от газа, шлемы и все предметы, которые можно использовать в качестве метательного снаряда.

В ноябре из-за повышения цен на бензин Францию охватили массовые протесты «жёлтых жилетов», затем к ним присоединились граждане, недовольные политикой правительства в целом. На улицах Парижа появились баррикады, власти подумывали ввести чрезвычайное положение. Мэрия Парижа оценила ущерб от беспорядков в 3 – 4 млн евро.

5 декабря Национальное собрание Франции одобрило предложение правительства ввести мораторий на полгода на повышение налогов на топливо. Кроме того, парламент утвердил отказ от повышения тарифов на электроэнергию и ужесточения правил техосмотра автомобилей.