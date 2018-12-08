18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-1°C
/ Завтра: +1
$ 66.92р
76.08р
23:52 08.12.2018
Расширенный поиск

Город
08.12.2018 21:37
Печать

Показываем Париж в огне. Пострадавших в акциях больше 50, арестованных больше 700

Число пострадавших во время протестов «жёлтых жилетов» в Париже к вечеру 8 декабря выросло до 55 человек. 737, по последним данным, арестованы.

Показываем Париж в огне. Пострадавших в акциях больше 50, арестованных больше 700

 Обновленные цифры сообщает телеканал BFM.

Среди раненых есть полицейские. РИА Новости написали о том, что корреспондент агентства Виктория Иванова пострадала от слезоточивого газа в Париже,  который полиция распылила в ответ на хулиганства протестующих.  

Акции протеста в Париже 8 декабря

В 19 часов по московскому времени на BFM сообщалось, что 551 человек оставлен под стражей. Всего в Париже в акциях участвовали 8 тысяч человек. По всей стране число протестующих составило около 76 тысяч человек, количество арестов перевалило за тысячу.

Помимо Парижа столкновения произошли в Марселе, Тулузе (там до сих пор горят костры), Нанте, в Сент-Этьене, где недалеко от мэрии сожгли полицейскую машину, а также в Брюсселе, где были арестованы 400 человек и ранен один полицейский.

Основные протесты проходили на Елисейских полях, где полиция сдерживала протестантов, прорывавшихся к Триумфальной арке. Начались выступления с того, что несколько сотен митингующих встали на колени и заложили руки за голову в знак протеста против прошедших накануне арестов в городе Мант-ла-Жоли. Кадры того, как полиция ставит на колени протестовавших там подростков, появились в сети.

Из досок и листов фанеры, отломанных от фасада ближайшего универсама, «жёлтые жилеты» сооружали баррикады, в частности на бульварах Курсель и Севастополь, били витрины, поджигали машины и выдернутые из клумб небольшие деревья, бросали в оцепление булыжники, использовали «коктейли молотова». В ответ летели гранаты со слезоточивым газом, резиновые пули, применялись водометы. В город ввели бронетехнику, были привлечены конные подразделения полиции.

Представители полиции объясняли журналистам, что на этот раз они получили приказ немедленно обезвреживать потенциальных мародеров, поэтому есть надежда на то, что ущерб, причиненный городу, будет не таким значительным, как в прошлые выходные.

О том, что происходит в эти дни в Париже, рассказали «Фонтанке» две россиянки, оказавшиеся по разные стороны баррикад.

Протестующих публично поддержали два французских политика, которые проиграли на последних президентских выборах, Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон. Президент США Дональд Трамп, как это часто бывает, высказался в Twitter. «Парижское соглашение не работает для Парижа, – написал глава Соединенных Штатов. – Протесты охватили всю Францию. Люди не хотят платить много денег... для того, чтобы, может быть, защитить окружающую среду. Выкрикивают «Мы хотим Трампа!» Я люблю Францию».

«Жёлтые жилеты» протестуют с ноября против решения властей повысить цены на бензин. На этой неделе, 5 декабря, Елисейский дворец пошёл на уступки. Был введен мораторий на полгода на повышение налогов на топливо, парламент утвердил отказ от повышения тарифов на электроэнергию и ужесточения правил техосмотра автомобилей. Однако «жёлтые жилеты» не отменили намеченную на 8 декабря акцию. Многие наблюдатели отмечают, что масштабные протесты во Франции демонстрируют недовольство населения работой правительства в целом.

Президент Макрон с посланием к нации должен выступить на следующей неделе. 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Фото предоставлено компанией «Уральские авиалинии»
07.12.2018 19:30

Скидки до 40% на авиабилеты по России от «Уральских авиалиний»

Акция* стартует сегодня 7 декабря с 21:00 по уральскому времени
фото предоставлено компанией "Улыбка радуги"
07.12.2018 18:35

«Улыбку радуги» признали лучшим магазином России по версии покупателей

Парфюмерная сеть «Улыбка радуги» стала национальным победителем премии общественного мнения «Лучший сетевой магазин года России 2018-2019». Церемония награждения состоялась на этой неделе.
Yota
07.12.2018 18:05

Yota вдвое снизила цены на безлимитные мобильные приложения на планшете

Yota снизила цены на планшетной линейке. Стоимость подключения безлимитных мобильных приложений сократилась более чем на 50%
Фото предоставлено АО «Россельхозбанк»
07.12.2018 13:15

Свыше 3 млрд рублей направил Санкт-Петербургский филиал РСХБ на поддержку АПК

За 11 месяцев текущего года Санкт-Петербургский филиал Россельхозбанка направил на поддержку отечественного агропромышленного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Вологодской, Мурманской областей и Республики Карелия свыше 3 млрд рублей
ГК "КВС"
07.12.2018 11:34

Подарки детям от «КВС»

Порадуйте своих детей прекрасным праздником в одном из развлекательных парков.
«Главстрой Санкт-Петербург»
07.12.2018 11:17

Шестой детский сад в ЖК «Северная долина» готов на 70%

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает о том, что готовность шестого детского сада в жилом комплексе «Северная долина» составляет 70%. Плановый срок открытия – сентябрь 2019 года.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.12.2018 17:18

Аэрофлот расширил линейку дополнительных услуг для пассажиров

Авиакомпания внедрила новый платный сервис предварительного выбора мест в салоне самолета для пассажиров с билетами низких тарифных групп «Промо» и «Бюджет». Ранее возможности выбора места до начала регистрации у пассажиров с данной категорией билетов не было.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.12.2018 16:21

Аэрофлот стал победителем XХI Ежегодного конкурса годовых отчетов

Годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2017 год признан победителем XХI Ежегодного конкурса годовых отчетов в основной номинации «Лучший годовой отчет компании с капитализацией от 40 до 200 млрд рублей», а также в отраслевой номинации «Лучший годовой отчет транспортного сектора экономики».
ЖК «Босфор»/«Лидер Групп»
06.12.2018 16:10

ЖК «Босфор» от «Лидер Групп» получил заключение о соответствии

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Лидер Групп» заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации жилого комплекса «Босфор».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.12.2018 15:55

Аэрофлот добавил в мобильное приложение функцию оплаты при помощи Samsung Pay

Аэрофлот обновил мобильное приложение, добавив возможность оплаты с использованием сервиса Samsung Pay.
ГК "КВС"
06.12.2018 15:42

Вид на яблоневый сад прямо у вас в доме

В «Квартале 3» покупателей ждут стилизованные парадные, выполненные по индивидуальному дизайн-проекту. Во всех входных группах на первых этажах будут декоративные панно с видами яблоневого сада.
ГК "КВС"
06.12.2018 15:29

В «Квартале 3» квартиру присмотри

С 5 декабря стартовали продажи квартир в новых корпусах микрорайона «Ясно.Янино».