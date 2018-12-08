Показываем Париж в огне. Пострадавших в акциях больше 50, арестованных больше 700

Число пострадавших во время протестов «жёлтых жилетов» в Париже к вечеру 8 декабря выросло до 55 человек. 737, по последним данным, арестованы.

Обновленные цифры сообщает телеканал BFM.

Среди раненых есть полицейские. РИА Новости написали о том, что корреспондент агентства Виктория Иванова пострадала от слезоточивого газа в Париже, который полиция распылила в ответ на хулиганства протестующих.

В 19 часов по московскому времени на BFM сообщалось, что 551 человек оставлен под стражей. Всего в Париже в акциях участвовали 8 тысяч человек. По всей стране число протестующих составило около 76 тысяч человек, количество арестов перевалило за тысячу.

Помимо Парижа столкновения произошли в Марселе, Тулузе (там до сих пор горят костры), Нанте, в Сент-Этьене, где недалеко от мэрии сожгли полицейскую машину, а также в Брюсселе, где были арестованы 400 человек и ранен один полицейский.

Основные протесты проходили на Елисейских полях, где полиция сдерживала протестантов, прорывавшихся к Триумфальной арке. Начались выступления с того, что несколько сотен митингующих встали на колени и заложили руки за голову в знак протеста против прошедших накануне арестов в городе Мант-ла-Жоли. Кадры того, как полиция ставит на колени протестовавших там подростков, появились в сети.

Из досок и листов фанеры, отломанных от фасада ближайшего универсама, «жёлтые жилеты» сооружали баррикады, в частности на бульварах Курсель и Севастополь, били витрины, поджигали машины и выдернутые из клумб небольшие деревья, бросали в оцепление булыжники, использовали «коктейли молотова». В ответ летели гранаты со слезоточивым газом, резиновые пули, применялись водометы. В город ввели бронетехнику, были привлечены конные подразделения полиции.

Представители полиции объясняли журналистам, что на этот раз они получили приказ немедленно обезвреживать потенциальных мародеров, поэтому есть надежда на то, что ущерб, причиненный городу, будет не таким значительным, как в прошлые выходные.

Des petits mecs tentent de casser la vitrine d’un magasin, ils sont conspués par les autres #8decembre pic.twitter.com/2G9BJkfoZk — Paul Conge (@paulcng) 8 декабря 2018 г.

О том, что происходит в эти дни в Париже, рассказали «Фонтанке» две россиянки, оказавшиеся по разные стороны баррикад.

Протестующих публично поддержали два французских политика, которые проиграли на последних президентских выборах, Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон. Президент США Дональд Трамп, как это часто бывает, высказался в Twitter. «Парижское соглашение не работает для Парижа, – написал глава Соединенных Штатов. – Протесты охватили всю Францию. Люди не хотят платить много денег... для того, чтобы, может быть, защитить окружающую среду. Выкрикивают «Мы хотим Трампа!» Я люблю Францию».

«Жёлтые жилеты» протестуют с ноября против решения властей повысить цены на бензин. На этой неделе, 5 декабря, Елисейский дворец пошёл на уступки. Был введен мораторий на полгода на повышение налогов на топливо, парламент утвердил отказ от повышения тарифов на электроэнергию и ужесточения правил техосмотра автомобилей. Однако «жёлтые жилеты» не отменили намеченную на 8 декабря акцию. Многие наблюдатели отмечают, что масштабные протесты во Франции демонстрируют недовольство населения работой правительства в целом.

Президент Макрон с посланием к нации должен выступить на следующей неделе.