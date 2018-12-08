Путин предостерёг «Единую Россию» от «поплёвывания». Медведев призвал бороться за доверие

Президент России Владимир Путин, выступая 8 декабря на съезде партии «Единая Россия», заявил, что без четкой программы действий во власти делать нечего. Глава правительства Дмитрий Медведев, в свою очередь, подчеркнул, что партии предстоит вернуть доверие избирателей в тех регионах, где она проиграла выборы.

«Если нет четкого понимания – что нужно делать и как нужно делать для развития страны, – нечего приходить во власть, нечего там делать, – цитирует президента официальный сайт партии. – Потому что институты власти формируются не для того, чтобы те, кто туда добрался, до этой власти, посматривали по сторонам, поплевывали спокойно и получали удовольствие от пребывания в каких-то креслах».

Кроме того, Путин предостерег членов партии от хамства по отношению к гражданам и отметил, что в России «есть и те, кто просто пользуется конъюнктурой, с удовольствием «прислоняются» к власти, особенно к ведущей политической силе».

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Дмитрий Медведев заявил, что гордится вкладом партии в победу Владимира Путина на последних президентских выборах. «Партия должна сделать очередной шаг в своем развитии, чтобы соответствовать своим обязательствам по решению поставленных задач, – сказал глава правительства. – И конечно, чтобы сохранить политическое лидерство. И еще более важно, чтобы сохранить доверие граждан».

Ранее стало известно, что Владимир Путин намерен принять участие в съезде «Единой России» 7 – 8 декабря на фоне падения рейтинга партии, связанного с пенсионной реформой. Это первый за шесть лет приезд президента на не приуроченный к выборам съезд партии власти. В начале октября, по данным ФОМ, рейтинг «Единой России» установил антирекорд, упав с июльских 40% до 31% после сообщения о пенсионной реформе.