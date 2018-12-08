Охота на «Эскалейды»: торговец запчастями лишился белоснежного «Кадиллака» на Петроградке

Второй угон «Кадиллака Эскалейда» в Петербурге за последние дни. На этот раз бизнесмен лишился люксового кроссовера в Петроградском районе Петербурга 7 декабря. Угонщики соблазнились белоснежным автомобилем, припаркованным у дома № 3 по Барочной улице.

По данным «Фонтанки», предприниматель обнаружил пропажу машины уже после наступления сумерек, в 16:30, и сразу обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов ищут угонщика, ущерб составил 5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.

«Фонтанке» удалось выяснить, что владелец дорогой машины является учредителем компании, торгующей автомобильными деталями и аксессуарами.

5 декабря такой же «Кадиллак», но тёмно-серый, был угнан в Приморском районе. Вор и машина его подельника попали на записи камер видеонаблюдения. Предположительно «Кадиллак» вели от «Максидома», куда его хозяин ездил за покупками.