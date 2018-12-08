Британские спецслужбы усилят давление на российских бизнесменов. В списке Абрамович, Сечин, Дерипаска

Британские спецслужбы представили премьер-министру Терезе Мэй список из шести российских предпринимателей, близких к Кремлю. Им попробуют ограничить «свободу маневра» и осложнить перемещение по миру.

О перечне влиятельных российских бизнесменов, которые попадут под дополнительное давление после отравления в Солсбери, рассказал The Daily Telegraph, ссылаясь на свои источники. В нем оказались Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Игорь Сечин, братья Аркадий и Борис Ротенберги и Алишер Усманов. Сообщается, что Тереза Мэй одобрила список.

По данным издания, спецслужбы ограничат перечисленным предпринимателям свободу маневра, а также затруднят путешествия по Европе и другим странам. Перечень передадут и союзникам Великобритании.

5 декабря, по сообщениям BBC, Лондон объявил о том, что приостанавливает выдачу «золотых» виз, которые могли получать инвесторы при сумме вложений в британскую экономику не мене 3 млн фунтов стерлингов. Основными пользователями таких виз были российские и китайские бизнесмены. Незадолго до этого оказались опубликованы выдержки из речи главы Секретной разведывательной службы Великобритании (МИ-6) Алекса Янгера, в которой он предостерегает Россию от недооценивания способности Британии ответить на события в Солсбери.

Весной 2018 года у Абрамовича возникли трудности с продлением британской инвестиционной визы. В сентябре власти Швейцарии отказались выдать бизнесмену вид на жительство, решив, что его пребывание в стране нежелательно как «источника возможных угроз в области общественной безопасности, а также с точки зрения возможного репутационного ущерба».

Напомним, на Сергея Скрипаля, бывшего полковника ГРУ, и его дочь Юлию, по версии британской королевской прокуратуры, было совершено покушение с помощью боевого отравляющего вещества «Новичок» в Солсбери в марте 2018 года. Обвинение предъявлено двум гражданам России, которые в уголовном деле значатся как Александр Петров и Руслан Боширов. Их предположительно настоящие имена – Александр Мишкин и Анатолий Чепига, а на принадлежность к Главному управлению Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) указывает множество косвенных признаков. Британия уверена, что к отравлению Скрипалей причастно большее количество граждан России.