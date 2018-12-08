Получив прибыль всего второй раз, Tesla подумывает купить заводы у GM

Получив квартальную прибыль всего второй раз за свою историю, Tesla уже планирует расширять производство, пишет Insider.

На этой неделе сообщалось, что компания начала строительство первой Gigafactory за пределами США — в Китае. Между тем Илон Маск в интервью программе CBS «60 минут» заявил, что Tesla готова реактивировать заводы, приостановленные и законсервированные другими автокомпаниями, например General Motors. Этот некогда самый крупный мировой автопроизводитель в прошлом месяце объявил о прекращении производства автомобилей на трех заводах в Северной Америке и одном в Канаде.

«Вполне возможно, что нам было бы это интересно, – заявил Маск репортеру CBS. – Если бы они собирались продать завод или не хотят дальше использовать его, мы бы взяли его себе».

Tesla испытывает сегодня острый недостаток производственных площадей и даже вынуждена строить временные тенты для того, чтобы наладить выпуск Tesla Model 3 в достаточных количествах, чтобы удовлетворить почти 400 тысяч уже оплаченных предзаказов.

Кроме этого, буквально на днях Model 3 пришла в Европу – была официально объявлена дата начала поставок автомобиля в Старый Свет (это случится в феврале), демонстрационные экземпляры машин доставили в европейские шоу-румы, и одновременно открылся конфигуратор на сайте Tesla, где покупатели выбирают комплектацию и опции своего будущего автомобиля. По сведениям ютюб-канала Fully Charged, «живые» Tesla Model 3 вызывают у европейцев неподдельный интерес. Многие тут же делают предзаказы, даже понимая, что получить автомобиль они смогут в лучшем случае через полгода, а то и через год. Эти европейские предзаказы только усугубляют острую потребность компании Маска в дополнительных производственных мощностях.

На данный момент Tesla Inc., несмотря на все скандалы и трения Илона Маска с финансовыми регуляторами в США, по рыночной капитализации вышла на третье место в мире, обогнав трех основных американских автопроизводителей: GM, Ford и FiatChrysler. Дороже Tesla стоят только Toyota и Volkswagen.