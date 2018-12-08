Происшествия
Военные попали в ДТП под Лугой
Движение по автодороге Петербург – Псков (Киевское шоссе) затрудняют несколько аварий под Лугой. Одна из них – с участием военных.
Днём 8 декабря около населённого пункта Сорочкино военный «КамАЗ» столкнулся с легковым автомобилем. По предварительным данным, люди не пострадали. Образовалась пробка.
Вероятно, «КамАЗ» шёл в сторону Луги в составе колонны: на обочине, по словам очевидцев, остановились ещё несколько военных грузовиков.
Через 10 километров в ДТП попал большегруз – съехал в кювет в районе Беково.
Напомним, в выходные в Петербурге и области возможна гололедица. Температура гуляет вокруг нуля.