Число «жёлтых жилетов» по всей Франции достигло 31 тысячи. 700 человек арестованы

В акциях протеста «жёлтых жилетов» по всей Франции участвует, по данным полиции, 31 тысяча человек. На прошлой неделе их было около 36 тысяч.

Как передаёт 8 декабря телеканал BFM, из 31 тысячи митингующих 8 тысяч протестуют в Париже. При этом около 700 человек арестовано по всей стране, из них в столице – 575.

Ранее сообщалось, что основные столкновения полиции с демонстрантами происходят на Елисейских полях, применяется слезоточивый газ и резиновые пули. Всего во Франции задействовано 89 тысяч полицейских.

В центре Парижа транспортный коллапс, станции метро закрыты, сообщают «Фонтанке» очевидцы.

Ortadoğu'yu ateşe veren ülkeler

Birer birer yanıyor

Yan Avrupa Yan

Sen yanarken ateşi söndürmek için su veren itfaiyenin hortumuna tüküreyim! #Paris #France #YellowJackets pic.twitter.com/EgZPQCJX0j — SON DARBE BÜKÜCÜ 🇹🇷 (@TheLaikYobaz) 8 декабря 2018 г.

О том, что происходит в эти дни в Париже, рассказали «Фонтанке» две россиянки, оказавшиеся по разные стороны баррикад.