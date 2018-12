Число «жёлтых жилетов» по всей Франции достигло 31 тысячи. 700 человек арестованы

В акциях протеста «жёлтых жилетов» по всей Франции участвует, по данным полиции, 31 тысяча человек. На прошлой неделе их было около 36 тысяч.

Как передаёт 8 декабря телеканал BFM, из 31 тысячи митингующих 8 тысяч протестуют в Париже. При этом около 700 человек арестовано по всей стране, из них в столице – 575.

Police in #Paris is intervening against #YellowVests with tear gas.

📌700 people detained

📌Shops are being plundered in some locations

📌Violence is on the rise

📌Demonstrations are spreading to #Belgium and #Netherlands#GiletsJaunes#MacronDemissionpic.twitter.com/HLP01mUSra