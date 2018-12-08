Происшествия
Число «жёлтых жилетов» по всей Франции достигло 31 тысячи. 700 человек арестованы
В акциях протеста «жёлтых жилетов» по всей Франции участвует, по данным полиции, 31 тысяча человек. На прошлой неделе их было около 36 тысяч.
Как передаёт 8 декабря телеканал BFM, из 31 тысячи митингующих 8 тысяч протестуют в Париже. При этом около 700 человек арестовано по всей стране, из них в столице – 575.
Police in #Paris is intervening against #YellowVests with tear gas.— EHA News (@eha_news) 8 декабря 2018 г.
📌700 people detained
📌Shops are being plundered in some locations
📌Violence is on the rise
📌Demonstrations are spreading to #Belgium and #Netherlands#GiletsJaunes#MacronDemissionpic.twitter.com/HLP01mUSra
Ранее сообщалось, что основные столкновения полиции с демонстрантами происходят на Елисейских полях, применяется слезоточивый газ и резиновые пули. Всего во Франции задействовано 89 тысяч полицейских.
#Paris now 👇 after the gas and water cannons.. Armored cars against peaceful protesting #macron brutality is growing by the minute #GiletsJaunes— LORD ™ 🔥 (@ellollshedid) 8 декабря 2018 г.
pic.twitter.com/9rYVLDFylE#YellowVests
В центре Парижа транспортный коллапс, станции метро закрыты, сообщают «Фонтанке» очевидцы.
Ortadoğu'yu ateşe veren ülkeler— SON DARBE BÜKÜCÜ 🇹🇷 (@TheLaikYobaz) 8 декабря 2018 г.
Birer birer yanıyor
Yan Avrupa Yan
Sen yanarken ateşi söndürmek için su veren itfaiyenin hortumuna tüküreyim! #Paris #France #YellowJackets pic.twitter.com/EgZPQCJX0j
О том, что происходит в эти дни в Париже, рассказали «Фонтанке» две россиянки, оказавшиеся по разные стороны баррикад.
Справка:
Национальное собрание Франции 5 декабря одобрило предложение правительства ввести мораторий на полгода на повышение налогов на топливо. Кроме того, парламент утвердил отказ от повышения тарифов на электроэнергию и ужесточения правил техосмотра автомобилей.
Решение о моратории французские власти приняли после массовых протестов, которые охватили всю страну в ноябре. Акции «жёлтых жилетов» начались из-за повышения цен на бензин, затем к ним присоединились недовольные политикой правительства в целом. В ходе акций протеста на улицах Парижа строили баррикады, а власти допускали введение чрезвычайного положения в стране. Мэрия французской столицы оценила ущерб от беспорядков в 3-4 млн евро. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал беспорядки и нападения «позором».