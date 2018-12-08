Судья в больнице после удара хоккеиста ярославского "Локомотива"

Нападающий ярославского "Локомотива" Артур Каюмов ударил арбитра в лицо во время драки с соперником. Игрок получил двойной штраф, судья отправился в больницу.

Инцидент произошел 7 декабря во время матча "Локомотива" с хельсинкским "Йокеритом". Каюмов провел силовой прием против защитника финской команды Йеспера Йенсена, после чего началась драка. Белорусский судья Иван Дедюля, пытавшийся разнять игроков, получил от Каюмова удар в лицо.

Форвард "Локомотива" получил два штрафа: 5+20 минут – за силовой прием и 20 минут – за контакт с судьей. Как сообщает 8 декабря NEWSru.com со ссылкой на "Спорт-Экспресс", Иван Дедюля госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

Видео: YouTube/Спорт-Экспресс

По итогам матча Каюмов собрал 47 минут штрафа, при том что в предыдущих 34 играх сезона КХЛ у него набралось всего 8. С начала турнира он набрал 11 очков в 34 играх, забросив 4 шайбы и сделав 7 передач.

Матч закончился со счетом 3-0 в пользу "Йокерита".