Глава Минэкономразвития: В 2018 году инфляция в России обгонит прогноз на 0,5%

Инфляция в России к концу 2018 года превысит официальный прогноз Минэкономразвития и составит 3,9 – 4%. Об этом министр экономического развития Максим Орешкин рассказал в кулуарах съезда партии «Единая Россия».

Как передаёт РБК 8 декабря, актуальный прогноз инфляции от Минэкономразвития составлял 3,4%, но уже сейчас ясно, что этот порог будет пройден.

«То, что это будет цифра порядка 3,9–4% на конец года, — это то, что мы видим сейчас», — уточнил министр.

По его словам, среднегодовая цена на нефть в 2019 году составит $63 за баррель, и этот прогноз «абсолютно адекватен той ситуации, которая сейчас сложилась на глобальном рынке, и в том числе учитывает то решение, которое было принято в Вене на этой неделе».