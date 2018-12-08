Uber подал предварительную заявку на регистрацию IPO

Сервис такси Uber подал заявку на предварительную регистрацию первичного публичного размещения акций компании на бирже (IPO). Об этом сообщает 8 декабря РБК со ссылкой на газету The Wall Street Journal (WSJ).

Соответствующая заявка поступила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на этой неделе. По информации источников издания, IPO компании может состояться в первом квартале 2019 года.

Ранее, за пару дней до Uber, заявку на регистрацию IPO подал главный конкурент компании на американском рынке приложений для заказа такси — Lyft Inc, который планирует первое публичное размещение своих акций на март — апрель следующего года. Объем размещения акций и ценовой диапазон IPO Lyft Inc пока неизвестен.

В октябре WSJ сообщала, что ведущие финансовые конгломераты — Goldman Sachs и Morgan Stanley провели оценку Uber перед публичным размещением акций. Тогда они оценили Uber в $120 млрд.