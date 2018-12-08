Стихийный каток может появиться на Гражданском. «Спонсор развлечения» – прорыв на сетях

Гигантская лужа образовалась в Калининском районе Петербурга днём 8 декабря. Потребители, однако, без воды не останутся.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», искусственный водоём украсил перекрёсток Гражданского и Северного проспектов. Если бы не плюсовая температура, то здесь был бы каток, пишут пользователи под опубликованными фотографиями, на которых машины «переплывают» проезжую часть.

В ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» корреспонденту «Фонтанки» пояснили, что на месте протекания у дома 62 по Северному проспекту работает бригада специалистов. Холодную воду у абонентов отключать не будут.