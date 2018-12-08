Пожилая петербурженка лишилась почти миллиона, поверив в щедрость Пенсионного фонда

Мошенницы под видом сотрудниц Пенсионного фонда похитили крупную сумму денег у жительницы Калининского района Петербурга.

81-летняя пенсионерка, по данным "Фонтанки", обратилась в полицию в ночь на 8 декабря. Она рассказала, что 6 декабря кто-то снял с её банковской карты 900 тысяч рублей.

Пенсионерка объяснила, что ранее в этот день на её домашний телефон позвонила девушка и представилась сотрудницей городского ПФР, что на Невском проспекте. Работница фонда сообщила, что у них есть путёвка на имя пенсионерки и что ей полагается за неё компенсация в размере 5 тысяч рублей. Сумму должен был передать курьер.

Обрадованная приятной новостью женщина встретилась с девушкой-курьером у своей парадной на улице Верности. Та передала пенсионерке обещанные 5 тысяч.

Через некоторое время счастливой обладательнице мифической путёвки снова позвонили. Неизвестная женщина попросила собеседницу назвать номер паспорта и цифры на банковской карте. Не вдаваясь в детали, пенсионерка продиктовала всё, что от неё требовали. 7 декабря женщина получила банковскую выписку, из которой узнала, что лишилась всех денег.

Сейчас полиция пытается установить личности мошенниц.