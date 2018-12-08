Венгерского полузащитника из «Астаны» сватают в «Зенит»

В сферу интересов петербургского футбольного клуба «Зенит», по данным СМИ, попал игрок сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслер. Сейчас он выступает за «Астану».

Информацию об интересе «Зенита» к футболисту распространяет сайт kazfootball.kz. Контракт Кляйнхайслера с «Астаной» действует до середины 2021 года, а его трансферная стоимость составляет миллион евро.

В текущем сезоне игрок забил два мяча и отдал пять голевых передач. Во всех турнирах он сыграл за «Астану» 39 матчей. Что касается выступлений за национальную команду, то на счету Кляйнхайслера два гола в 23 играх.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может зимой покинуть клуб: 25 миллионов евро за него предложил французский «ПСЖ». Кроме того, интерес к футболисту проявляют итальянские «Интер» и «Милан».