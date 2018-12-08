Кудрин предложил оценивать экономику по уровню счастья

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что валовые показатели экономики необходимо дополнить индексом счастья. Он зависит от открытости страны.

Как сообщает 8 декабря РБК, своё заявление Кудрин сделал на Общероссийском гражданском форуме.

«Я как экономист как раз сегодня за то, чтобы мы дополнили валовые показатели другими», – подчеркнул Кудрин. Продолжая тему индекса счастья, он добавил: «Я считаю, что мы должны это обсуждать, измерять. В мире несколько ключевых индексов развития, в том числе глобальных. Каждый из них имеет свои особенности: где-то больше связан с развитием свободы, где-то – с развитием благосостояния, где-то – с неравенством в разных сферах».

По словам Кудрина, одним из главных факторов повышения уровня счастья является преодоление международной изоляции.

«Каждый шаг к изоляции – это в конечном счете стагнация и отставание от всего мира, – заявил глава Счетной палаты. – Каждый шаг вперед, создание новых отношений и связей с другими странами – это, в общем-то, повышение индекса счастья для нашей страны».

При расчете индекса счастья используется несколько критериев, среди которых ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни и доверие властям. Ранее сообщалось, что, по данным социологов, индекс счастья россиян в ноябре составил 73% по сравнению с 71% в мае.

Ранее Алексей Кудрин заявил, что последние 10 лет ежегодный рост экономики в стране составляет 1%. Таких долгих периодов со столь низкими показателями, по его словам, не было со времён Второй мировой войны.