Три мобильника и немного перца: в Петербурге мужчины в полицейской форме ограбили уроженца Моздока

Неизвестные отобрали у петербуржца три телефона на проспекте Большевиков. Нападавшие предположительно были одеты в полицейскую форму и представились сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 35-летний гражданин обратился с заявлением о том, что 7 декабря напротив дома 1 по проспекту Большевиков неизвестные похитили у него имущество на сумму более 22 тысяч рублей.

По данным «Фонтанки», потерпевший – уроженец Моздока, зарегистрированный в Ленобласти, но проживающий в Петербурге. По его словам, он вышел из маршрутного такси на Большевиков и к нему приблизились трое мужчин, двое из которых представились полицейскими. По словам пострадавшего, одеты они были в черную полевую форму сотрудников полиции. В ответ на просьбу предъявить удостоверения они начали заламывать заявителю руки и наносить удары по голове, причем к ним присоединились еще двое неизвестных. В процессе потасовки пострадавший заметил у одного из противников металлическую букву «К» на погоне.

Затем нападавшие скрылись, отобрав у жертвы три мобильных телефона, перцовый баллончик и наличные. Общий ущерб заявитель оценил примерно в 22 тысячи рублей.