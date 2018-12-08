У юного таксиста после ДТП на Обводном, где пострадали мать с младенцем, нашли наркотическое опьянение

Двое предполагаемых виновников серьёзных ДТП в Петербурге арестованы. В обоих инцидентах по случайному совпадению участвовали такси.

Приморский районный суд 7 декабря рассмотрел дело о смертельной аварии, произошедшей 2 декабря на перекрёстке проспектов Сизова и Королёва, сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». 27-летний водитель «Тойоты» (не такси) скрылся с места ДТП, но позже явился с повинной. Суд посадил его под домашний арест на два месяца.

Два месяца ареста получил 19-летний таксист, который, предположительно, устроил ДТП 6 декабря на набережной Обводного канала, в результате чего пострадали мать с младенцем. По данным «Дорожного инспектора», у водителя было выявлено остаточное наркотическое опьянение.

Напомним, 2 декабря на пересечении проспектов Королева и Сизова столкнулись «Хёнде» и «Тойота». В такси «Везёт» до приезда скорой погибла 42-летняя пассажирка, водителя в тяжёлом состоянии увезли больницу. Момент столкновения попал на видео.

Ночью 6 декабря около 2:10 на пересечении Обводного и Рыбинской улицы столкнулись такси «Рено Логан» под управлением мужчины 1999 года рождения и «Инфинити» с водителем 1993 года рождения. Пострадали четверо: в такси – водитель, девочка 2018 года рождения и молодая женщина (она получила крайне тяжёлые травмы), а в «Инфинити» – 19-летняя пассажирка. Вину таксиста доказывает видеозапись ДТП.