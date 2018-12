В Париже до начала демонстраций задержаны почти 500 человек. Использован слезоточивый газ

В Париже утром в субботу, 8 декабря, был задержан 481 человек. Более 200 отправлены под арест.

Как сообщает BFM TV, речь идёт о превентивных задержаниях в связи с готовящимися акциями протеста «жёлтых жилетов». 211 человек арестованы, для остальных всё закончилось проверкой личности в полицейском участке. Кроме того, 20 задержанных были определены полицией как члены ультралевых или ультраправых группировок.

Police 🇫🇷 have detained nearly 300 protesters in Paris 💛amid lockdown.#GiletsJaunes #GiletsJeunes pic.twitter.com/S3Bqe8oob9