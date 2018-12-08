В Париже до начала демонстраций задержаны почти 500 человек. Использован слезоточивый газ

В Париже утром в субботу, 8 декабря, был задержан 481 человек. Более 200 отправлены под арест.

Как сообщает BFM TV, речь идёт о превентивных задержаниях в связи с готовящимися акциями протеста «жёлтых жилетов». 211 человек арестованы, для остальных всё закончилось проверкой личности в полицейском участке. Кроме того, 20 задержанных были определены полицией как члены ультралевых или ультраправых группировок.

Всего во Франции мобилизованы 89 тысяч полицейских, 8 тысяч – в Париже. По данным Le Figaro, у Триумфальной арки с утра уже были применены слезоточивый газ и водометы.

О том, что происходит в эти дни в Париже, рассказали «Фонтанке» две россиянки, оказавшиеся по разные стороны баррикад.