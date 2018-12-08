Происшествия
В Париже до начала демонстраций задержаны почти 500 человек. Использован слезоточивый газ
В Париже утром в субботу, 8 декабря, был задержан 481 человек. Более 200 отправлены под арест.
Полиция закидывает протестующих газом.#GilletsJaunes #YellowVests pic.twitter.com/VwnIpun4Qh— ☣ (@linkindinc) 8 декабря 2018 г.
Как сообщает BFM TV, речь идёт о превентивных задержаниях в связи с готовящимися акциями протеста «жёлтых жилетов». 211 человек арестованы, для остальных всё закончилось проверкой личности в полицейском участке. Кроме того, 20 задержанных были определены полицией как члены ультралевых или ультраправых группировок.
Police 🇫🇷 have detained nearly 300 protesters in Paris 💛amid lockdown.#GiletsJaunes #GiletsJeunes pic.twitter.com/S3Bqe8oob9— Queen's Park Media (@ThisQueensPark) 8 декабря 2018 г.
Всего во Франции мобилизованы 89 тысяч полицейских, 8 тысяч – в Париже. По данным Le Figaro, у Триумфальной арки с утра уже были применены слезоточивый газ и водометы.
Small clashes and tear gas. #HappeningNow #Paris #YellowJackets #yellowvest #GiletsJeunes #france pic.twitter.com/cvY1uOqSTj— Raul Gallego Abellan (@raulgaab) 8 декабря 2018 г.
О том, что происходит в эти дни в Париже, рассказали «Фонтанке» две россиянки, оказавшиеся по разные стороны баррикад.
Справка:
Национальное собрание Франции 5 декабря одобрило предложение правительства ввести мораторий на полгода на повышение налогов на топливо. Кроме того, парламент утвердил отказ от повышения тарифов на электроэнергию и ужесточения правил техосмотра автомобилей.
Решение о моратории французские власти приняли после массовых протестов, которые охватили всю страну в ноябре. Акции «жёлтых жилетов» начались из-за повышения цен на бензин, затем к ним присоединились недовольные политикой правительства в целом. В ходе акций протеста на улицах Парижа строили баррикады, а власти допускали введение чрезвычайного положения в стране. Мэрия французской столицы оценила ущерб от беспорядков в 3-4 млн евро. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал беспорядки и нападения «позором».