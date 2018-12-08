У Апрашки полицейские изъяли тысячи «левых» сим-карт разных операторов

Несколько тысяч сим-карт изъяли петербургские полицейские в районе Апраксина двора 7 декабря. Пакеты связи оформлялись нелегально в офисе на улице Ломоносова, 10.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина, который был пойман на незаконной торговле, получил протокол о заключении договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом. Сотрудники в форме унесли с собой более 4 тысяч сим-карт разных мобильных операторов.

Как правило, при покупке таких сим-карт продавцы не требуют паспорт. Именно поэтому преступники любят приобретать пакеты связи на рынках, на улице или в сомнительных офисах без вывески определённого мобильного оператора. В случае совершения преступления, например мошенничества или ложного звонка о бомбе, сотрудникам полиции будет сложнее установить личность звонившего.