«Первый канал» собирается пригласить на «Новогодний огонёк» рэперов

Российские рэп-исполнители, вероятно, смогут принять участие в записи «Новогоднего огонька» на «Первом канале». Ранее такое предложение прозвучало в Госдуме на фоне запрещения концертов ряда исполнителей.

Как сообщает 8 декабря РБК со ссылкой на РИА Новости, о планах пригласить рэперов на запись программы рассказал гендиректор канала Константин Эрнст. О каких конкретно артистах идет речь, не уточняется.

Ранее с предложением привлечь рэперов к новогодним передачам федеральных каналов выступил депутат Госдумы Михаил Дегтярев. 6 декабря в парламенте прошел круглый стол, связанный с отменой концертов российских музыкантов. На него пригласили Птаху, Жигана, Pra (Killa'Gramm) и блогера Дмитрия Ларина (участвовал в рэп-батле Versus). Жиган ушел со встречи со словами «это бесполезно». В тот же день в Петрозаводске отменили концерт рэпера GONE.Fludd после предостережений администрации клуба со стороны прокуратуры.

Осенью в России начались массовые отмены концертов популярных музыкантов. Из-за вмешательства правоохранительных органов рэперу Хаски пришлось отменить пять концертов. Также он едва не стал фигурантом уголовного дела. Притеснениям подверглись группа «Френдзона» и дуэт IC3PEAK. Последние рассказали «Фонтанке» о своих приключениях в большом интервью.