Стадион футбольного клуба «Зенит» в Петербурге переименовали

Домашний стадион футбольного клуба «Зенит» получил новое название. Как сообщила пресс-служба петербургской команды, с 9 декабря 2018 года сооружение будет называться «Газпром Ареной».

Фото: Михаил Огнев/архив "Фонтанки"

«По условиям соглашения, подписанного между клубом и ПАО «Газпром», новое название стадиона будет интегрировано на сотни носителей — от логотипов на внешнем фасаде арены до униформы сотрудников, сувенирной продукции и билетов. Арена перешла под управление сине-бело-голубых на основе концессионного договора на 49 лет, который «Зенит» и правительство Санкт-Петербурга заключили в феврале», – говорится в официальном сообщении.

«Наш клуб и «Газпром» продолжают плодотворное сотрудничество. Помимо традиционных решений, наше соглашение предполагает проведение масштабных совместных проектов по развитию инфраструктуры стадиона и прилегающих к нему территорий – создание рекреационных зон отдыха вблизи арены», – прокомментировал переименование арены президент «Зенита» Сергей Фурсенко.

Напомним, что на стадии строительства стадион носил негласное название «Зенит-Арена». После ввода в эксплуатацию он стал «Крестовским». Перед чемпионатом мира по футболу стадион вновь переименовали в «Санкт-Петербург Арену».

Стадион на Крестовском острове строился 10 лет и был сдан в эксплуатацию 29 декабря 2016 года. По подсчетам «Фонтанки», общая стоимость проекта составила 48 млрд рублей, Смольный говорит о 43 млрд рублей.