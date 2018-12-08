Происшествия
Пожар прервал сон десятков пациентов Центра радиологии и хирургических технологий в Песочном
Более сотни человек были эвакуированы из Научного центра радиологии и хирургических технологий в ночь на 8 декабря в Курортном районе Петербурга. Сон пациентов и работу персонала прервал пожар.
Пожарная сигнализация сработала около полуночи. Как выяснилось позднее, на третьем этаже загорелись аккумуляторные батареи. За считаные минуты персоналу центра в посёлке Песочный удалось вывести своих подопечных на улицу. Среди них были и лежачие пациенты.
Директор учреждения Дмитрий Майстренко рассказал «Фонтанке», что в итоге было эвакуировано 129 человек. Руководитель научного центра отметил, что последствия пожара незначительные, материальный ущерб огнём не причинён, пострадавших нет.
Справка:
Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова - федеральное учреждение, которое расположено на Ленинградской улице в посёлке Песочный. Здесь трудятся 150 кандидатов наук и врачей высшей категории. За год в институте проходят лечение 2,5 тысячи больных в стационаре и 14 тысяч амбулаторно. Центр производит радиофармпрепараты для всего Северо-Запада России, проводит различные исследования и сложнейшие операции, в том числе по пересадке органов.