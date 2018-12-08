В Петербурге в выходные обещают ветер и мокрый снег

Ясной погоды в эти выходные петербуржцами ждать не стоит.

Как сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу, 8 декабря, возможен небольшой мокрый снег, ветер южный и юго-восточный. Температура воздуха днем 0...-2 градуса, атмосферное давление будет понижаться.

Автомобилистам стоит соблюдать осторожность: на дорогах местами образуется гололедица.

В воскресенье, 9 декабря, мокрый снег продолжится, ночью кое-где может начаться метель и налипание снега, гололед сохранится. Температура воздуха в течение суток останется на том же уровне – 0...-2 градуса.