WikiLeaks и зять Трампа просят суд отклонить иск о «вмешательстве России»

Организация WikiLeaks и советник президента США Джаред Кушнер попросили суд отклонить иск демократов о «российском вмешательстве» в выборы. Об этом сообщает 8 декабря «Газета.Ru» со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, речь идет об иске нацкомитета демократической партии США. Демократы обвинили сотрудников штаба американского лидера Дональда Трампа в «сговоре» с WikiLeaks и Россией.

При этом, по мнению демократов, целью «сговора» был подрыв избирательной кампании Хиллари Клинтон на президентских выборах в США.