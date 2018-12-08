Лжеполицейские устроили шоу у дома криптовалютчика. Он отдал им выведенные с биржи 817 тысяч

Петербургского криптовалютчика ограбили лжеполицейские. Подкинув белый порошок в карман, пригрозив СОБРом и заключением, они вынудили жителя Приморского района отдать 817 тысяч рублей, выведенных с биржи.

Всё произошло две недели назад, 25 ноября, однако 30-летний потерпевший решился написать заявление в полицию лишь ночью 8 декабря – так сильно на него подействовали угрозы грабителей. В тот вечер уроженец Архангельска вышел из арендуемой им квартиры в доме № 88/1 по Шуваловскому проспекту. Он не знал, что у парадной его уже ждут трое рослых крепких мужчин.

Неизвестные подошли к нему, назвали по имени и скрутили, дополнительно ударив по лицу и надев наручники. Они представились сотрудниками полиции и продемонстрировали «корочки». Что там было написано, потерпевший уже забыл. Мужчине заявили, что он закладчик. За задержанного попыталась вступиться прохожая, но её лжеполицейские «успокоили» липовыми удостоверениями.

Следующая сцена разворачивалась в бежевой иномарке, куда узника затолкали силой. Лёгким движением руки в его карман был помещён пакетик с белым веществом, после чего мужчине показали заявление на него со ссылками на аккаунты в соцсетях. Далее в ход пошёл шантаж. Задержанному предложили три варианта дальнейшего развития действий: поехать в отдел, пустить в квартиру СОБР для обыска или заплатить 70 000 долларов. В реальности мужчине оставили лишь денежный вариант, пригрозив расправой над женой в случае отказа.

Со слов потерпевшего, неизвестные знали, что он занимается криптовалютой. Они вынудили его перевести деньги с биржи на банковскую карту, после чего повезли к банкомату. Деньги снимали в двух районах. В итоге криптовалютчик лишился 817 тысяч рублей. До дома «полицейские» своего заложника не довезли – высадили на Гражданском проспекте и уехали по проспекту Просвещения в сторону Руставели.

По данному факту проводится проверка.