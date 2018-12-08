Индекс Dow Jones упал более чем на 500 пунктов из-за торговой войны США и Китая

Американский фондовый рынок падением закончил торги в пятницу 7 декабря. На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индустриальный индеккс Dow Jones снизился на 2,24%.

Судя по графику торгов, индекс потерял около 550 пунктов. Кроме того, индекс S&P 500 подешевел на 2,33%, а NASDAQ Composite снизился на 3,05%. Как сообщает Bloomberg, эксперты связывают это с усилением торговой войны между США и Китаем.

США и Китай в последние месяцы находятся в состоянии торговой войны. Еще летом 2018 года президент Дональд Трамп подписал несколько указов о введении пошлин на импорт китайских товаров на 250 миллиардов долларов. Китай в ответ ввел пошлины на товары на 110 миллиардов долларов. Позднее стало известно, что введение пошлин отсрочат на 90 дней, за которые стороны рассчитывают заключить торговую сделку. 6 декабря в Канаде по запросу США задержали финансового директора Huawei Technologies​ Ваньчжоу Мен по подозрению в нарушении американских санкций против Ирана.