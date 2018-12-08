У депутата ЗакСа Петербурга Назаровой, живущей в Мурино, увели «Кашкай». Машина куплена в кредит

Работа в парламенте не гарантирует безопасности. Преступление против депутата петербургского Законодательного собрания расследует полиция Всеволожского района Ленинградской области, где проживает депутат.

Как стало известно «Фонтанке» 8 декабря, накануне утром в полицию с заявлением об угоне пришёл супруг потерпевшей – Галины Назаровой, депутата ЗакСа. Заявитель Никола Васич – уроженец Сербии, зарегистрированный в Псковской области, проживающий в Мурино и работающий в Законодательном собрании помощником депутата, член «Единой России».

Около 9 утра он обнаружил исчезновение автомобиля «Ниссан Кашкай», принадлежащего его жене. Машина была припаркована около её дома в Мурино на неохраняемой парковке.

Синий «Ниссан» выпущен в 2016 году. Хозяйка приобрела его в кредит за 1,3 миллиона рублей и выплатила уже больше половины суммы. Страховка каско имеется, а вот штатная сигнализация не помогла.

По факту кражи автомобиля следователь возбудил уголовное дело.