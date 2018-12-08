Рыбак с Маршалловых островов выловил 48 килограммов наркотика на 4 миллиона долларов

Рыбак с Маршалловых островов выловил 48 килограммов порошкообразного наркотика, передает 8 декабря «Газета.Ru» со ссылкой на RNZ. Его общая стоимость оценивается в 4 миллиона долларов.

По данным издания, мужчина обнаружил в своих сетях завернутые пакеты с наркотиком. После этого он обратился в полицию.

Местные правоохранительные органы обратились в посольство США, чтобы вызвать специалистов для проведения экспертизы.