Технологии
Иностранные СМИ рассказали о «супероружии» российского спецназа
Журнал The National Interest назвал новейший вариант тяжелого автомата ШАК-12 «супероружем» российского спецназа, передаёт 8 декабря «Газета.Ru».
По данным издания, ШАК-12 калибра 12,7 миллиметра обладает впечатляющей огневой мощью и предназначен для быстрой ликвидации целей в случаях с захватами заложников.
При этом, по мнению экспертов, ШАК-12 будет ограничено применяться при ведении ближнего боя российскими спецслужбами.