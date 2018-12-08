Бездомные в Петербурге заявили о бомбах. Полиция проверяла Сбербанк и гостиницу «Октябрьская»

Слова бездомных мужчины и женщины стали поводом для усиленной работы полиции в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга 7 декабря. Как следует выпив, они сообщили о бомбах в гостинице «Октябрьская», на площади Восстания и в отделении Сбербанка на Московском проспекте.

По данным «Фонтанки», 51-летняя женщина без определённого места жительства позвонила в экстренную службу около 7 часов утра в пятницу и поделилась «инсайдерской информацией» о заминировании гостиницы «Октябрьская» и площади у Московского вокзала. Специалисты провели осмотр без эвакуации, взрывчатых веществ не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В четыре часа дня 48-летний бомж пришёл в отделение Сбербанка на Московском проспекте, 3А, где возмутился качеством сервиса. Он заявил, что если его сейчас же не обслужат, то он взорвёт бомбу в своём рюкзаке. Мужчина был явно пьян, его задержали. Обыск сумки ничего не дал, угрозы оказались пустышкой.

В отношении бездомного составлен административный протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.