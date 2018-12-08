На концерте рэпера в Италии распылили газ. В давке погибли люди

Пять несовершеннолетних молодых людей и одна взрослая женщина погибли в результате давки в итальянском ночном клубе. Еще около 120 человек пострадали.

Как сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошёл 8 декабря около часа ночи в городке Коринальдо в провинции Анкона. Во время концерта популярного рэпера Sfera Ebbasta неизвестный распылил в помещении клуба перцовый баллончик, после чего началась давка.

#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 8 декабря 2018 г.

«Лента.ру» приводит рассказ одного из пострадавших, 16-летнего местного жителя. Он пытался выбраться из едкого облака, но запасной выход из клуба оказался заблокирован, и охрана, по его словам, загоняла всех обратно. Всего в помещении находилось около тысячи человек.

Из 120 раненых госпитализировали примерно половину, десять человек – в тяжёлом состоянии. По данным телеканала Rai News, погибшая женщина сопровождала на концерт свою дочь.

#Corinaldo (AN) #8dic, nella clip il drammatico intervento dei #vigilidelfuoco nella discoteca dove hanno perso la vita sei giovanissimi pic.twitter.com/b9xjMiWp1k — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 8 декабря 2018 г.

Напомним, в июне 2018 года в ночном клубе Los Cotorros в столице Венесуэлы Каракасе в результате взрыва гранаты со слезоточивым газом задохнулись 17 человек.