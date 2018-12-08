Росрыболовство сообщило, что красная икра подешевела в два раза. И объяснило почему

Рекордный улов лососёвых позволил вдвое снизить цены на красную икру в России в декабре 2018 года. Об этом, как пишет 8 декабря «Коммерсантъ», заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Улов нынешнего года почти в два раза превысил прошлогодний.

«Цена на икру горбушевую снизилась в два раза благодаря улову лососёвых. Мы за всю историю наблюдений поймали рекордный объём в 675 тысяч тонн», – рассказал Шестаков (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, по его словам, снижению цен будет способствовать доставка рыбы от добывающих компаний напрямую в торговые сети. Развивающий это направление проект «Доступная рыба» в Приморье поддерживает ведомство.

Напомним, на днях Роспотребнадзор предупредил петербуржцев о поступлении в продажу фальсифицированной лососёвой икры с Камчатки и Сахалина. Как выбрать полезную икру, рассказали в Роскачестве.

Чёрную икру в России решено маркировать по аналогии с алкогольной продукцией. Таким образом Росрыболовство надеется разобраться с браконьерами.