Сильный пожар в коммуналке в центре Петербурга выгнал на снег людей и зверей

По повышенному номеру сложности тушили минувшей ночью пожар в центре Санкт-Петербурга.

Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на улицу Чайковского, 34, поступил 8 декабря в 1:45. В квартире на третьем этаже огонь охватил 15 квадратных метров 20-метровой комнаты.

В 1:52 ранг пожара был повышен до № 1-Бис. Уже к 2:31 его удалось локализовать, а в 4:18 полностью ликвидировать. В тушении участвовали девять расчётов – 36 человек личного состава ГУ МЧС.

Погибших нет, сведения о пострадавших уточняются, отмечается в сообщении.

Очевидцы рассказывают, что жильцов дома эвакуировали, на место приезжала скорая помощь.

«Люди с животными на улице, – пишет Светлана в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Виновница пожара то ли заснула, то ли ушла, не выключив технику. Соседи, мерзнущие в тапочках на улице, говорят, что ломали дверь и окна горевшей комнаты. Квартира коммунальная. Огромная благодарность продуктовому магазину, предоставившему крышу эвакуированным людям, кошкам и собакам».

Видео: YouTube/AngelinaDgoli