Срочно требуются волшебники на 373 мечты

Петербургский Детский хоспис в 15-й раз проводит акцию «Мечты сбываются». Волонтеры и те, кто хочет стать настоящим волшебником для тяжелобольных детей, исполняют их новогодние желания. В этом году их 373.

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Триста семьдесят три мечты. Больше, чем дней в году. Триста семьдесят три ребенка, которые, несмотря на боль и ограничения, не утратили веры в чудо и доброту. На сайте www.мечтыдетей.рф они поделились самым сокровенным и ждут своего персонального волшебника. Или даже целую команду.

«Проект проводится уже в 15 раз. Благодаря поддержке и участию неравнодушных людей многие мечты детей с тяжелыми заболеваниями стали реальностью. 16-ти летняя Зоя познакомилась с любимой певицей Зарой, Максим получил в подарок настоящий безводный террариум для своих домашних питомцев – гекконов, а Вова свершил символическое вбрасывание шайбы в матче хоккейной команды «СКА». Мечты Максима, Зои и Вовы сбылись еще в прошлом году, так же как еще 443 заветных желания тяжелобольных детей», – рассказывают в Детском хосписе.

О чем мечтают дети в 2018 году? О ноутбуках и телефонах, чтобы общаться со сверстниками, дистанционно учиться и коротать дни в больничных палатах и в изоляции дома. О домашних питомцах, которые станут настоящими друзьями. О куклах и машинках, конструкторах и динозавриках. О музыкальных инструментах, занятиях плаванием и иппотерапией, встречах с кумирами. О месте зрителя на параде Победы на Красной площади и встрече с Микки Маусом в Диснейленде. Несбыточных желаний нет.

Обо всем очень просто узнать на сайте www.мечтыдетей.рф. Под грифом «Исполнить» – множество пожеланий. Почти столько, сколько дней в году. А до Нового года уже, к сожалению, времени остается совсем немного. С другой стороны, это не так важно. Важно, чтобы чудо пришло в жизнь неизлечимо больных детей вовремя.