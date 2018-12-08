«Художник так видит город». Рабочие устроили из Шкиперского сада параллельную вселенную с перевернутыми разведенными мостами

Жители Васильевского острова стали свидетелями забавной картины, сделанной руками рабочих, украсивших Шкиперский сад к Новому году. Традиционное панно из светодиодных гирлянд с открыточными видами Петербурга оказалось повешено вверх ногами. Фото появилось в паблике «Живём на Васильевском» в ночь на 8 декабря.

Понять, что изображают гирлянды, непросто. Только наклонив голову, можно разглядеть разведённые мосты и шпиль Петропавловской крепости. В сообществе «ВКонтакте» пользователи шутят, что этот арт-объект – «дело рук иностранных рабочих» и что «художник так видит город». Другие предполагают, что это сделано для разнообразия, так как панно вывешивается уже не первый год и порядком поднадоело.