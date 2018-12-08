Мытищинских бобров выселяют в Воронеж. Домой они могут не вернуться

Великое переселение ждёт мытищинских бобров. Администрация городского округа приняла решение отправить животных в Воронежский заповедник на время работ по очистке Яузы, а, может быть, и навсегда. Об этом сообщается на сайте администрации города Мытищи 7 декабря.

Началось всё с того, что горожане всерьёз начали беспокоиться за бобров. Дело в том, что река Яуза в настоящее время проходит экореабилитацию — чистится от мусора, водно-болотной растительности и кустарников. Жители Мытищ считают, что рабочие могут повредить хатки животных, расположенные на берегах водной артерии.

В начале ноября специалисты министерства экологии и природопользования Московской области уверяли, что бобрам ничего не угрожает. Но в пятницу на совещании специальной рабочей группы было решено всё же переселить животных. Новым домом для них станет заповедник в Воронежской области, где их уже согласились принять. Вернут ли их после окончания процесса очистки Яузы, пока не решено.

«На данный момент единственный вариант — переселение бобров на передержку с последующим выпуском в природу где-либо, но не здесь. Условия города совсем для них неблагоприятны», – приводятся в сообщении слова заведующего кафедрой лесоводства экологии защиты леса Мытищинского филиала МГТУ им. Баумана Владимира Липаткина.

Сейчас администрация Мытищ ломает голову над тем, кто сможет отыскать всех бобров и выловить их, не навредив.