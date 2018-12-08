Жителям Василеостровского района обещают тепло. Дырявая труба, из-за которой остыли батареи в 1280 зданиях, заменена

Ремонт трубы метрового диаметра на Васильевском острове в Петербурге завершён раньше срока, сообщила пресс-служба «Теплосети» в ночь на 8 декабря. 6 метров тепломагистрали было заменено рядом с домом №5 по улице Детской. Скоро батареи должны потеплеть более чем в тысяче домов.

Напомним, течь трубы на Детской оставила без тепла жителей Василеостровского района вечером 6 декабря. Специалисты «Теплосети» заметили парение, после чего приступили к восстановительным работам на трубе, питающей 1280 зданий. По регламенту у энергетиков было 30 часов на устранение дефекта.