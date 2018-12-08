Китайский луноход отправился на обратную сторону Луны

Посадочная платформа с луноходом «Чанъэ-4» отправилась в сторону Луны. Как сообщает NASASpaceFlight.com, запуск с космодрома Сичан состоялся 7 декабря, посадка должна произойти в начале января.

«Чанъэ-4» может стать первым аппаратом, который совершит мягкую посадку на обратную сторону Луны. Это позволит ученым получить сведения о неизученной ранее части спутника Земли. Луноход будет изучать грунт спутника Земли с помощью нескольких камер, спектрометров и радаров. Кроме того, радиоастрономические исследования получат дополнительную точность — сигналы с Земли не будут мешать наблюдениям, они не достигают обратной стороны Луны. Однако это создаст и проблемы — управлять луноходом напрямую с Земли будет невозможно. В мае 2018-го Китай запустил специальный спутник-ретранслятор, через который и будут командовать действиями «Чанъэ-4».

Отметим, пока на поверхность Луны сел один китайский аппарат — «Чанъэ-3», он был запущен в 2013 году.