Парализованный снегопадом аэропорт Белгорода не может принять самолёт из Петербурга. Пассажиры проведут в Пулково более 12 часов

Пассажиры рейса S7 Airlines 3059 Санкт-Петербург – Белгород больше 12 часов не могут вылететь из Пулково. Виной стал сильнейший снегопад, который парализовал работу Белгородского аэропорта.

Самолёт должен был оторваться от взлётной полосы петербургской воздушной гавани в 13:40, теперь пассажирам судна обещают отправить их из города на Неве в 2:15, когда погода в Белгороде нормализуется. В пресс-службе Пулково «Фонтанке» рассказали, что и это время может измениться, если снегопад не закончится.

Из-за непогоды в пятницу также были задержаны или отменены несколько рейсов между Москвой и Белгородом.