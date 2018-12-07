«Обвинения Госдепа отвлекают внимание от преступлений авиации США». В Минобороны ответили на заявление об инсценировке Россией и Сирией химатаки в Алеппо

Министерство обороны РФ заявило о наличии неопровержимых доказательств применения химоружия боевиками в Алеппо 24 ноября. По данным ведомства, западные спецслужбы более полугода поставляли террористам и так называемым «Белым каскам» отравляющие вещества.

«Пики эти поставок всякий раз были синхронизированы с огульными заявлениями того же Госдепартамента США и других американских ведомств о готовности нанесения сокрушительного ракетного удара по Сирии в случае якобы очередного применения химоружия сирийским правительством», — приводит сообщение ведомства телеканал RT 7 декабря.

В ведомстве также назвали заявление Госдепа США об инсценировке химатаки боевиков в Алеппо попыткой давления на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) для препятствия объективному расследованию, а также попыткой обелить террористов.

«Также не исключаем, что "громкие" обвинения Государственного департамента США направлены на отвлечение внимания мировой общественности от преступлений американской авиации на востоке Сирии, где уже более месяца американская авиация утюжит населенные пункты в районе Хаджина, в результате которых ежедневно гибнут десятки мирных сирийцев», – подчеркнули в министерстве обороны РФ.

Ранее Госдеп США заявил, что химатаку в Алеппо инсценировали сирийские и российские военные путём распыления слезоточивого газа. Это стало ответной реакцией на сообщение Минобороны о том, что 24 ноября сирийская оппозиция якобы обстреляла жилые районы Алеппо снарядами с отравляющим веществом.