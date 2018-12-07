Филиппины закупят вместо российских вертолетов американские из-за санкций

Филиппины отказываются от закупки российских вертолетов Ми-171 из-за угрозы введения санкций США. Как пишет Reuters, об этом 7 декабря заявил глава Минобороны страны Дельфин Лоренцана.

Закупать Филиппины теперь будут вертолеты Black Hawk американской корпорации Sikorsky Aircraft. Обойдутся они в 240 миллионов долларов, что значительно дороже, чем Ми-171 (сумма возможной сделки с Россией не называется). Министр обороны Филиппин пояснил, что с Москвой было бы слишком сложно расплачиваться из-за санкций США.

Изначально в стране вообще собирались покупать канадские вертолеты Bell, однако власти Канады заблокировали сделку, когда заподозрили, что боевые машины будут использовать против местных повстанцев. При дальнейшем выборе Россия предоставила лучшую цену.

Напомним, Дональд Трамп в августе 2018 года ввел санкции против государств, которые закупают российские вооружения и военную технику. Они уже отразились на Китае. Также под угрозой срыва оказался контракт на поставку Индонезии истребителей Су-35.

Отметим, Филиппины ранее неоднократно выступали против США, а в 2016 году президент страны Родриго Дутерте заявил: «Я меняю союзников в идеологическом порядке, и, возможно, я съезжу и в Россию, чтобы сказать Путину, что отныне мы втроем — Китай, Филиппины и Россия — против остального мира. Другого пути нет». Журнал Time неоднократно называл Дутерте «Палачом», прозвище за ним закрепилось из-за поддержки казней без суда и следствия. За время его президентства (Дутерте вступил в должность в 2016 году) были убиты мэры 15 городов. Многие из погибших, по данным СМИ, были связаны с наркоторговлей.