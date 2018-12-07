Рецидивиста, обокравшего в Эрмитаже гостью из Сальвадора, отправили под стражу на два месяца

Подозреваемый в краже банковских карт у гражданки Сальвадора пробудет под стражей два месяца. Меру пресечения 7 декабря избрал Дзержинский районный суд Петербурга.

40-летнего безработного и ранее судимого за кражи и грабежи петербуржца задержали накануне в деревне Жельцы Лужского района. Его подозревают в краже пластиковых карт у 28-летней гражданки Сингапура, приехавшей в Петербург в качестве участницы Генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации, которая завершилась сегодня. Вор настиг девушку в Эрмитаже, вытащил кошелёк с карточками, после чего снял с них более миллиона рублей.