Госдепартамент США: «Химатаку» в Алеппо инсценировали войска Асада и Россия

Госдепартамент США заявил, что в конце ноября в сирийском Алеппо не боевики устроили химическую атаку, а силы Башара Асада применили слезоточивый газ. Сообщение появилось на официальном сайте ведомства 7 декабря.

«24 ноября 2018 года режим Асада и Россия ложно обвинили оппозицию и экстремистские группировки в проведении хлорной атаки на северо-западе Алеппо. Соединенные Штаты решительно опровергают это утверждение и располагают достоверной информацией о том, что 24 ноября проправительственные силы, вероятно, применили слезоточивый газ против гражданских лиц в Алеппо. У США есть также данные о том, что российские и сирийские веонные были вовлечены в инцидент. Обе страны используют его для того, чтобы подорвать доверие к прекращению огня в Идлибе», – говорится в заявлении.

Минобороны РФ ранее сообщило, что боевики 24 ноября обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, содержащими отравляющие вещества. В результате атаки 46 человек, в том числе восемь детей, якобы получили химическое поражение. В Минобороны подчеркнули, что ранее российская сторона обращала внимание на то, что организация «Белые каски» пытается организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения.