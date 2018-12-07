СМИ: Прокуратура Петербурга проверяет фильм о блокадном Ленинграде Алексея Красовского

Петербургская прокуратура проверяет «обстоятельства создания фильма» «Праздник» Алексея Красовского о блокадном Ленинграде. Сам режиссер 7 декабря показал телеканалу «Дождь» уведомление о необходимости явиться на опрос в надзорное ведомство, которое получил один из создателей фильма.

В этом документе прокуратура интересуется «обстоятельствами производства кинофильма». Уведомление якобы подписано начальником отдела городской прокуратуры по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Дмитрием Смирновым. Он требует предоставить текст сценария, а также «видеоматериалы для изучения».

Режиссер Алексей Красовский уточнил, что ему поступали звонки от людей, которые представлялись «отделом по борьбе с экономическими преступлениями или следователем, ведущими дела по экстремизму и терроризму».

«Где-то это по-крупному было, когда начинают запугивать людей, которые мне очень сильно помогали снять это кино. <...> По-мелкому — это вам присылают какой-нибудь несуществующий штраф от налоговой. Ваш бухгалтер говорит, что его не может быть, но вам блокируют счет. Соответственно, вести какие-то платежи, получать или распределять вам становится чуть труднее. <…> Судя по тем звонкам, которые совершают эти люди, представляясь ими, они хотят увидеть сценарий, посмотреть фильм первыми, получить все материалы, не понимая, что есть частная собственность, и это не их дело вообще», – рассказал Красовский в эфире «Дождя».

Напомним, фильм Красовского «Праздник» рассказывает о живущей в привилегированном положении в блокадном Ленинграде семье номенклатуры, которая собирается встречать новый год. Против картины ранее выступили секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и Российкое военно-историческое общество. Больше всего их, кажется, возмутило определение жанра фильма как «комедии». «Фонтанка» подробно писала о картине и спорах вокруг нее в материале «"Это очень грустно и страшно". О чем на самом деле фильм Красовского "Праздник"».