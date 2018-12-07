Организатору постановочных ДТП с целью получения страховки дали 4,5 года условно

Организатору преступной группы, участники которой инсценировали ДТП ради получения страховых выплат, вынесен приговор. Об этом 7 декабря сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.

28-летний «бригадир» признан виновным в совершении десятка преступлений, которые подпадают под статью о мошенничестве в сфере страхования. Суд установил, что мужчина создал преступную группу из 11 человек, в которой пятеро были сотрудниками ГИБДД. С 2015 по 2017 годы они инсценировали 10 дорожно-транспортных происшествий, обобрав впоследствии страховые компании более чем на 6 миллионов рублей.

Организатора суд приговорил к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. Уголовные дела в отношении 9 членов преступной группы с обвинительными заключениями направлены в прокуратуру. Отдельного производства удостоились разыскиваемый и болеющий обвиняемые.

В июне по аналогичному делу были осуждены пятеро петербуржцев. Ради страховки они сожгли BMW X6 и инсценировали ДТП с Mercedes GL 500. Московский районный суд приговорил их к лишению свободы условно сроком от 2 до 4 лет.