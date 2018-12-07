«Здесь медведи, там медведи... Надо как-то перемещаться, понимаете». Путин вспомнил встречу с медведем и заговорил о национальной идентичности

Президент России Владимир Путин выступил на вручении премии Русского географического общества. Об этом 7 декабря сообщается на сайте Кремля.

Президент вручил награду в номинации «Лучшая экспедиция по России» Игорю Спириденко, который руководил проектом «Борт Тюрикова. Возвращение». Его участники вывезли с полуострова Таймыр самолет «Дуглас-С47», который упал в тундре еще в 1947 году. Однако Владимир Путин решил поговорить о природе.

«Сейчас говорили и о флоре, и о фауне, о стареющих лесах, и о медведях. Это требует не только времени и увлечённости своим делом – это мужества требует. Я действительно был в этих местах, смотрел: здесь медведи, там медведи; когда начали уже с этой стороны заходить, мы подумали, что надо как-то перемещаться, понимаете. А ребята жили там семь месяцев, рядом с ними совсем», – рассказал президент.

Путин подчеркнул, что «такая работа позволяет нам понять, кто мы такие, откуда и куда мы идём». «Это позволяет нам быть крепче изнутри. Это очень важно, это и есть один из элементов национальной идентичности», – подытожил свою мысль президент.

Напомним, в августе Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым отдыхал в Туве. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда также упоминал медведей: «Дикая природа, там ходят медведи, даже охрана вооружается соответствующим образом и тащит с собой все это вооружение, <...> потому что это дикая и нетронутая природа», – рассказывал он.