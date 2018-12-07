Двух сотрудников Водоканала арестовали на время следствия по делу о взятках за подписи в декларациях о качестве воды

Сотрудникам Водоканала, подозреваемым во взятках за подписание деклараций о качестве сточных вод, избрана мера пресечения в пятницу, 7 декабря в Приморском районном суде Петербурга. Задержанные ранее начальник службы экологического мониторинга управления охраны окружающей среды ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Роман Захлебаев и инженер Александр Самченко заключены под стражу на два месяца — до 3 февраля 2019 года. Ещё два фигуранта уголовного дела ранее были отпущены под подписку о невыезде.

Как писала ранее «Фонтанка», Захлебаев и Самченко были задержаны еще 3 декабря. Вместе с ними в камеры отправились двое посредников — Константин Душко и Александр Цукур. Организатором преступной схемы следствие считает начальника службы экологического мониторинга. Остальные встречались с бизнесменами и брали с них деньги за оформление декларации о фактическом качестве сточных вод, изменения в документ вносились в пользу юрлиц. С февраля по декабрь этого года, утверждает следствие, от одного из предпринимателей они получили 255 тысяч рублей, еще 127 тысяч должны были быть переданы 3 декабря, но в процесс вмешались оперативники экономической полиции.